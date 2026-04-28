Belarus-Polonya sınırında "5 kişiye karşılık 5 kişi" takası yapıldı

Belarus ile Polonya sınırında aralarında casusluk suçlamalarıyla mahkum edilen ve tutuklanan farklı ülkelerin vatandaşlarının "5 kişiye karşılık 5 kişi" formülü ile takasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Belarus Devlet Güvenlik Komitesinden (KGB) yapılan açıklamada, Belarus-Polonya sınırındaki Pererov-Beloveja geçiş noktasında Polonya Dış İstihbarat Ajansı ile mahkum takası yapıldığı belirtildi.

"5 kişiye karşılık 5 kişi" formülü ile takas operasyonunun yapıldığı aktarılan açıklamada, Belarus ve Rusya'da casusluk suçlamasıyla mahkum edilen 5 kişi ile çeşitli Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve diğer devletlerin topraklarında tutuklanan 5 kişinin değişime tabi tutulduğu ifade edildi.

Belarus'a getirilenler arasında Belarus, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri vatandaşları olduğu bilgisi verilen açıklamada, söz konusu kişilere gereken tıbbi yardımın da sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Takas operasyonu KGB tarafından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla bir yıldır hazırlanıyor. Hazırlık sürecine yedi ülkenin temsilcileri ve özel servisler de dahil oldu. Bu da uzun ve karmaşık müzakereleri gerektirdi." ifadelerine yer verildi.

Takasın gerçekleşmesinde Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) özel katkısı olduğu bildirilen açıklamada, bu işbirliği sayesinde olumlu sonuç elde edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Rus, Belarus ve BDT ülkeleri vatandaşlarına isnat edilen suçlamalarla, Polonya istihbaratına teslim edilen mahkumların vatandaşlıkları hakkında bilgi verilmedi.