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Belarus yolcu otobüsüne Rusya sınırında İHA saldırısı yapıldı

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Belarus'un başkenti Minsk'ten Rusya'nın Anapa şehrine giden bir yolcu otobüsü, Bryansk bölgesinde İHA saldırısına uğradı. Saldırıda 2 şoför ve 1 yolcu yaralandı. Rusya soruşturma başlatırken, olay terör saldırısı olarak nitelendirildi.

Belarus'un başkenti Minsk'ten Rusya'nın Anapa şehrine giden bir yolcu otobüsüne, Ukrayna sınırı yakınındaki Bryansk bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Belarus resmi haber ajansı BELTA'nın haberine göre, olay Bryansk bölgesindeki "Krasnıy Kamen" sınır geçiş noktası yakınlarında meydana geldi.

İHA saldırısı sırasında 19 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünde, Belarus vatandaşı 2 şoför hafif yaralandı ve kendilerine gerekli tıbbi yardım sağlandı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Belarus yolcu otobüsüne yönelik İHA saldırısıyla ilgili terör saldırısı suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Komiteden yapılan açıklamada, Belarus'un başkenti Minsk'ten gelerek Gomel üzerinden geçen Rusya'nın Anapa şehrine giden turist otobüsünün sınırı geçtikten sonra Rusya'nın Bryansk bölgesinin Zlınkovskiy ilçesine bağlı Krasnıy Kamen köyü yakınlarında park halinde bulunduğu sırada İHA saldırısına uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, İHA'nın taşıdığı patlayıcı düzeneğin otobüsün hemen yakınında infilak ettiği belirtildi.

Olay yerinde saldırının sonuçlarının giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılarak, delillerin toplandığı, İHA'nın tipi ve modelinin yanı sıra olayın tüm koşulların belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Belarus Sağlık Bakanlığı ise saldırıda toplam 3 kişinin yaralandığını, yaralıların 2 otobüs şoförü ile 1 yolcudan oluştuğunu duyurdu.

Yaralıların Belarus'ta Gomel Bölge Klinik Hastanesi'ne sevk edildiği ve burada kendilerine gerekli tüm tıbbi yardımın sağlandığı aktarıldı.

17 Haziran'da Rusya'nın Byransk Bölgesi Vali Vekili Egor Kovalçuk, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesinde Belarus çocuk futbol takımını taşıyan otobüse yönelik İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirmişti. Rusya ve Belarus olayı terör saldırısı olarak nitelemiş, Ukrayna ise iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: AA / Ali Cura
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