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Belarus Cumhurbaşkanı Alman vatandaşını affetti

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, terör ve diğer suçlardan idam cezasına çarptırılan Alman vatandaşı Rico Krieger'i affetti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, terör ve diğer suçlardan idam cezasına mahkum edilen Alman vatandaşı Rico Krieger'i affettiği bildirildi.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun idam cezasına çarptırılan Krieger'in davasıyla ilgili yetkililerle toplantı düzenlediği belirtildi.

Toplantıda konuyla ilgili olarak Lukaşenko'ya detaylı bilgi verildiği aktarılan açıklamada, Krieger'in Belarus yasalarına göre suçlu bulunarak idam cezasına mahkum edildiği hatırlatıldı.

Krieger'in af talebiyle Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya başvurduğu kaydedilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Lukaşenko tüm koşulları göz önünde bulundurarak af kararı verdi." ifadesine yer verildi.

Geçen yıl Belarus'ta 1993 doğumlu Alman vatandaşı Rico Krieger, bir tren istasyonuna patlayıcı yerleştirme suçundan yakalanmıştı.

Belarus-1 devlet televizyon kanalına konuşan Krieger, Ukrayna istihbaratının talimatıyla hareket ettiğini söylemişti.

Krieger, terör eylemi, ajanlık faaliyeti, paralı askerlik faaliyeti, aşırılıkçı grup oluşturmak ve aşırılıkçı gruba katılmak, patlayıcı taşımak ve depolamak, iletişim hatlarına kasıtlı zarar verme suçlarından yargılanmış ve idam cezasına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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