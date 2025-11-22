Haberler

Belarus, ABD ile anlaşma çerçevesinde 31 Ukraynalıyı affetti

Güncelleme:
Belarus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Natalya Eysmont, 31 Ukrayna vatandaşının ABD ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda affedildiğini ve Ukrayna'ya teslim edildiğini duyurdu. Eysmont, Belarus'un ABD ile müzakerelere açık olduğunu belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Natalya Eysmont, suç işleyen 31 Ukrayna vatandaşının ABD ile sağlanan anlaşmalar çerçevesinde affedildiğini ve Ukrayna tarafına teslim edildiğini bildirdi.

Eysmont, "Belarus-1" televizyon kanalına verdiği röportajda, ülkesinin ABD ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Belarus'un diyaloğa açık ve ilgili tüm tarafların tekliflerini değerlendirmeye hazır olduğunu dile getiren Eysmont, başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerle müzakerelerin aktif durumda bulunduğunu belirtti.

Eysmont, "ABD Başkanı Donald Trump ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko arasında sağlanan anlaşmalar çerçevesinde, Ukrayna tarafının talebi üzerine (Ukrayna) meselenin çözümü için koşulların oluşturulması amacıyla, ülkemizde suç işleyen 31 Ukraynalı vatandaş, iyi niyet göstergesi olarak Cumhurbaşkanı tarafından affedildi. Şu anda bu şahıslar Ukrayna tarafına teslim ediliyor." ifadelerini kullandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun talebi üzerine 2 Katolik rahibin de 20 Kasım'da Lukaşenko tarafından affedildiğini söyleyen Eysmont, bunların devlete karşı ciddi suç işlemekle suçlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
