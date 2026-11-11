Beklenti filmi 14. Boğaziçi Film Festivali'nde Atlas 1948'de seyirciyle buluştu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 14. Boğaziçi Film Festivali'nde "Beklenti" filmi, Atlas 1948 Sineması'nda sinemaseverlerle buluştu.

Altın Portakal ödüllü yönetmen Ali Özel'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, bu yıl vizyona giren filmin başrollerini Ozan Dağara, Hakan Salınmış ve Berk Ateş paylaşıyor.

Gösterimin ardından moderatörlüğünü gazeteci ve film yapımcısı Ali Demirtaş'ın üstlendiği söyleşide konuşan Ali Özel, filmin çıkış noktasının öznel bir hikayenin ürünü olduğunu belirterek, "Filmin temel çıkış noktası benimle ilgiliydi. Babamla sorunlu bir iletişimim vardı. Daha sonra ise bu ilişki inanılmaz bir arkadaşlığa evrildi. Ben de o zaman neden daha önce aramızdaki bu ilişkinin sorunlu olduğunu araştırdım. Babam aynı kişiydi, değişen bendim. Daha doğrusu değişen benim beklentilerimdi. Ben de bu 'beklenti' üzerine düşünmeye başladım. Bu film bu hikayenin bir ürünüydü. Babamla ilişkimin bu filmdeki etkisi çok önemliydi." dedi.

"Taşraya uzaktan bakmak onu anlamamak demektir"

Filmin çekim sürecinden bahseden Özel, şunları aktardı:

"Oyuncularla ilgili çekimlerden fazlasıyla memnunum. Benim derdim karakterlerin??????? ruh halleriyle temas kurmaktı. Bu süreçte de çok fazla prova aldık. Daha önce çalıştığımız arkadaşlarımız burada bizimle yer aldı. Ama burada önemli olan belirlediğimiz karaktere uygun isimleri bunlarla eşleştirmekti. Bu açıdan oyuncu arkadaşlarımız bize çok önemli katkılar sağladılar. Öte yandan bu film, bir taşra filmi ve ben taşraya bir nesne olarak bakmıyorum. Eğer böyle baksaydım bu filmi çekemezdim. Taşraya uzaktan bakmak onu anlamamak demektir. Filmin çekildiği yer benim her sene gittiğim yer ve benim oraya uzak bir yerden bakmam mümkün değildi."

Oyuncu Ozan Dağara, Ali Özel'in hikayesini oyunculara aktarma konusunda oldukça başarılı bir isim olduğunu söyleyerek, "Yönetmenimiz sizi daha kamera karşısına geçmeden hikayenin bir parçası kılıyor. Biz daha önce 'Bozkır'da beraber çalışmıştık ve bu tecrübe benim için çok besleyici ve öğreticiydi. 'Beklenti' ise benim çok uzun zamandır yolunu beklediğim bir yapımdı. Sette sahiden de gerçek hayattaki gibi bir çekim süreci yaşadık. Hepimiz o setin yükünü yüklendik ve ortaya böyle güzel ve başarılı bir yapım çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Karşımızda aslında evrensel bir tema ve dert vardı"

Oyuncu Hakan Salınmış, filmin ilişkiler üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, "Bütün ailelerde buna benzer örüntüler var. Ali, gerçekten çok güzel bir metin yazmış. Karşımızda aslında evrensel bir tema ve dert vardı. Ben de bir babayım ve bu rolü oynamak benim için çok önemli ve değerliydi." diye konuştu.

Oyuncu Duygu Şen ise filmin kendisi için ifade ettiği anlama dair, "Bu benim ilk filmimdi. İlk oyunculuk deneyimim için çok güzel bir filmde yer aldım. Burada susan bir kadın karakteri var. Aslında kadın sustuğu zaman hayatın devam etmesi gerektiğini anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada kadının susması, yaşadığı sürece karşı direnişini, ona karşı duruşunu anlatıyor. Bu filmde de bunun bir örneğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dram türündeki "Beklenti" filminin konusu özetle şöyle:

"Anadolu'nun ücra bir köyünde bir kadın doktorun ölü bulunması, köy halkını sarsarken kısa sürede şüphe ve söylentileri de beraberinde getirir. Doktordan gördüğü tedaviyi toplumsal baskılar nedeniyle açıklayamayan bir çoban, sessizliği yüzünden cinayetin başşüphelisi haline gelir. Tam da bu sırada, şehir hayatından uzaklaşıp biraz huzur bulmak amacıyla köye gelen bir avukat kendisini olayların ortasında bulur."

Kaynak: AA