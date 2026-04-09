Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti
İçişleri Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma süresi haftalık 40 saat olarak belirlenirken, ihtiyaç halinde vali onayıyla 56 saate kadar çıkarılabilecek. Bekçilerin görev saatleri esas olarak geceyi kapsayacak ancak olağanüstü durumlarda gündüz de görev verilebilecek. Yeni düzenlemeyle silah kullanımı sınırlandırılarak tabancaların yalnızca tehlike anında kullanılması şartı getirildi.

  • Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi ve vali onayıyla 56 saate kadar çıkarılabilecek.
  • Bekçiler görev sırasında tabancalarını kılıfında taşıyacak ve yalnızca tehlikeli durumlarda kullanabilecek.
  • Bekçiler şüphe durumunda kişiler üzerinde yalnızca el ile dıştan yoklama yapabilecek, araçların sadece dışarıdan görünen kısımlarını kontrol edebilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma saatleri, görev esasları ve yetkileri yeniden düzenlendi. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAAT

Yeni düzenlemeye göre bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Ancak personel yetersizliği, görev yoğunluğu ve benzeri durumlarda bu süre vali onayıyla 56 saate kadar çıkarılabilecek. Fazla çalışma sürelerinin ise daha sonra personelin dinlenme süresine ekleneceği belirtildi.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA ESNEKLİK

Bekçilerin günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Ancak olağanüstü hal, terör olayları, toplumsal olaylar, doğal afetler ve benzeri durumlarda Bakan onayıyla bu saatler dışında da görev yapılabilecek.

SİLAH KULLANIMINA SINIRLAMA

Yönetmelikte silah kullanımına ilişkin kurallar da netleştirildi. Buna göre bekçiler görev sırasında tabancalarını kılıfında taşıyacak ve yalnızca tehlikeli durumlarda kullanabilecek.

DEVİRİYE USULLERİ BELİRLENDİ

Bekçi devriyelerinin en az iki kişiden oluşacağı, kıdemli personelin amir sıfatıyla sağda yürüyeceği ifade edildi. Suçun önlenmesi amacıyla zaman zaman düdük çalınabileceği, araçlı devriyelerin ise genel kolluk nezaretinde yapılacağı belirtildi.

ARAMA YETKİSİ SINIRLI TUTULDU

Yeni düzenlemeyle bekçilerin arama yetkisi de sınırlandırıldı. Şüphe durumunda kişiler üzerinde yalnızca el ile dıştan yoklama yapılabilecek, araçların ise sadece dışarıdan görünen kısımları kontrol edilebilecek. Bekçiler, üst ve araç araması yapamayacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmir Emir:

30 YIL POLİSLİK YAPTIM,MEVCUT KANUNLAR İLE ÇIPLAK EL İLE YANAN SOBAYI TAŞI GİBİ BU DURUM VARDI,HİÇBİRSEY DEĞİŞMEDİ.ŞÜPHELİ BALTA,DÖNER BIÇAĞI,PALA İLE SALDIRDIĞINDA NEFSİ MÜDAFA İÇİN SİLAH KULLAN 24 YIL İLE YARGILANIP,ŞÜPHELİDE ATEŞLI SİLAH YOKMUŞ,SİLAHLAR EŞİT DEĞİL,KASTI AŞTIN KASTEN ÖLDÜRDÜN DERLER.POLİS,BEKÇİ CANINI KORUMAKTAN ACİZ DURUMDA BIRAKILIYOR.GÖZ BOYAMAYA DEVAM EDİN.

Haber YorumlarıDüşünür:

Ampull hıccc sasrtmıyo

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

