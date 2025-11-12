beIN SPORTS binasını oyuncak silahla basan şahıs tutuklandı

Haberler

Güncelleme:
Sarıyer Ayazağa'daki beIN SPORTS binasına oyuncak silahla girdikten sonra polis ekiplerinin saatler süren ikna çabasıyla gözaltına alınan şahıs, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan tutuklandı.

BEIN SPORTS BİNASINI OYUNCAK SİLAHLA BASTI

Sarıyer Ayazağa'da bulunan beIN SPORTS'un binasına oyuncak silahla giren ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Kemal S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Kemal S, eşi Emine S'nin telefonuna indirdiği uygulama sayesinde görüşmeleri dinleyebildiğini, 9 Kasım'da eşinin telefonunda görüşmelere baktığında, spor yorumcusu Güntekin Onay'ın eşini azarladığını ve durumu amirine anlattığını fark ettiğini öne sürdü.

"GÜNTEKİN ONAY'IN EŞİMDEN ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİM"

Bu duruma çok içerlediğini ifade eden Kemal S, olay günü eşinin iş yerinde olduğunu, başta içeri girmesine engel olmaya çalıştığını, içeri girdiğinde güvenlik amirinin karşısına çıktığını, ona belindeki oyuncak silahı gösterdiğini ve kimseye zarar verme niyetinin olmadığını, Güntekin Onay'la görüşeceğini söylediğini belirtti.

Kemal S, daha sonra silahı kafasına dayayarak Onay'ın eşinden özür dilemesini istediğini, Onay'ın eşinden özür dilediğini öğrenince oyuncak boncuklu silahı polise verdiğini, kimseye silahla tehditte bulunmadığını ve pişman olmadığını ifade etti.

TUTUKLANDI

Şüpheli Kemal S, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, Kemal S'nin "cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
