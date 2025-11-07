Beijing Dil ve Kültür Üniversitesi Türkiye Mezunlar Derneği Kuruldu

İSTANBUL, 7 Kasım (Xinhua) -- Beijing Dil ve Kültür Üniversitesi Türkiye Mezunlar Derneği'nin kuruluş töreni 7 Kasım'da İstanbul Okan Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. İki üniversitenin akademik personelinden oluşan heyetler, mezun temsilcileri ve Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü öğretim görevlileri ve öğrencilerinin de aralarında bulunduğu katılımcılar etkinliğe çevrimiçi ve yüz yüze olarak katıldı.