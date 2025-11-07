Haberler

Beijing Dil ve Kültür Üniversitesi Türkiye Mezunlar Derneği Kuruldu

Beijing Dil ve Kültür Üniversitesi Türkiye Mezunlar Derneği Kuruldu
Beijing Dil ve Kültür Üniversitesi Türkiye Mezunlar Derneği'nin kuruluş töreni İstanbul Okan Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe akademik personel, mezun temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İSTANBUL, 7 Kasım (Xinhua) -- Beijing Dil ve Kültür Üniversitesi Türkiye Mezunlar Derneği'nin kuruluş töreni 7 Kasım'da İstanbul Okan Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. İki üniversitenin akademik personelinden oluşan heyetler, mezun temsilcileri ve Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü öğretim görevlileri ve öğrencilerinin de aralarında bulunduğu katılımcılar etkinliğe çevrimiçi ve yüz yüze olarak katıldı.

