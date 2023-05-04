Beijing'de İşçi Bayramı Tatilinde Seyahat Sayısı Pandemi Öncesi Seviyeyi Geçti

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çarşamba günü sona eren İşçi Bayramı tatilinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 198,2 artışla 9,1 milyon kişi Çin'in başkenti Beijing'i ziyaret etti.

Çin'in başkenti Beijing'deki Yazlık Saray'da tekneye binen insanlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çarşamba günü sona eren İşçi Bayramı tatilinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 198,2 artışla 9,1 milyon kişi Çin'in başkenti Beijing'i ziyaret etti.

Belediyenin kültür ve turizm bürosunun Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre bu sayı 2019'da kaydedilen Kovid öncesi seviyeden yüzde 6,6 daha yüksek.

Beş günlük tatilde, kentin toplam turizm geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 752.3'lük büyük bir artış ile 13,5 milyar yuana (1.96 milyar ABD doları) çıktı. Bu değer, 2019'da elde edilen gelirden yüzde 13,9 daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor.

Kentte tatil sırasında kişi başına düşen turizm harcamaları ise 2019 yılına kıyasla yüzde 6,8 artışla 1.474,4 yuana ulaştı.

Beijing'de tatil boyunca çeşitli kültürel turizm faaliyetleri de düzenlendi. 166 tiyatro salonunda drama, opera ve müzikallerden çocuk oyunlarına kadar 1.473 performans sergilendi. Yaklaşık 450.000 izleyiciyi salonlara çeken etkinliklerden 87,38 milyon yuan gelir elde edildi.