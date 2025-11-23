Haberler

Beethoven'ın 9. Senfonisi Antalya'da Kapalı Gişe Sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğiyle sahnelenen Beethoven'ın 9. Senfonisi, sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Dünyaca ünlü orkestra şefi Antonio Pirolli yönetiminde gerçekleştirilen konser, tüm biletlerin tükenmesiyle tarihi bir buluşmaya sahne oldu.

BEETHOVEN'ın evrensel barış, kardeşlik ve insanlık ideallerini müzikle buluşturduğu 9. Senfoni, Antalya'da bu yıl tarihi bir buluşmaya imza attı. Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğinde eser, kapalı gişe sahnelendi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğinde, Ludwig van Beethoven'ın ölümsüz eseri 9. Senfoni konseri dün akşam salonu dolduran saantsever eşliğinde sahnelendi. Biletleri haftalar öncesi tükenen bu özel buluşmada, her iki kurumun orkestra sanatçılarından oluşan büyük orkestraya Antalya Devlet Opera ve Balesi solistleri ile korosu eşlik etti. Konserin şefliğini dünyaca ünlü orkestra şefi Antonio Pirolli üstlendi. Konser sonunda seyirciler, sanatçıları dakikalar boyunca ayakta alkışladı.

Yaklaşık 70 dakika süren tek perdelik konserde, güçlü koro partileri Antalya Devlet Opera ve Balesi korosunun koro şefi Mahir Seyrek yönetiminde hazırlandı. Gecede; soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Devrim Demirel ve bas Engin Suna, Beethoven'ın görkemli final bölümünü oluşturan vokal yapıyı seslendirdi. Konserin başkemancısı Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçısı Halit Barış Öğüt oldu.

Seneler içinde işitme duyusunu tamamen kaybeden Beethoven, 1824 yılında 9. Senfoni'yi tamamladığında artık hiçbir sesi duyabilecek durumda değildi. Buna rağmen, piyanonun titreşimlerinden aldığı referansla yazdığı bu eser, müziğin insan ruhundan doğup yine insana dönen bir güç olduğunu gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak kabul edilir.

Eserde özgürlük, kardeşlik ve insanlık idealleri işlendiğinden, senfoninin 'Neşeye Övgü' bölümü (Ode to Joy), günümüzde Avrupa Birliği marşı olarak da kabul edilmektedir.

Haber- Kamera: Yusuf DEMİR/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.