Beethoven'ın 9. Senfonisi Antalya'da Kapalı Gişe Sahnelendi

BEETHOVEN'ın evrensel barış, kardeşlik ve insanlık ideallerini müzikle buluşturduğu 9. Senfoni, Antalya'da bu yıl tarihi bir buluşmaya imza attı. Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğinde eser, kapalı gişe sahnelendi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğinde, Ludwig van Beethoven'ın ölümsüz eseri 9. Senfoni konseri dün akşam salonu dolduran saantsever eşliğinde sahnelendi. Biletleri haftalar öncesi tükenen bu özel buluşmada, her iki kurumun orkestra sanatçılarından oluşan büyük orkestraya Antalya Devlet Opera ve Balesi solistleri ile korosu eşlik etti. Konserin şefliğini dünyaca ünlü orkestra şefi Antonio Pirolli üstlendi. Konser sonunda seyirciler, sanatçıları dakikalar boyunca ayakta alkışladı.

Yaklaşık 70 dakika süren tek perdelik konserde, güçlü koro partileri Antalya Devlet Opera ve Balesi korosunun koro şefi Mahir Seyrek yönetiminde hazırlandı. Gecede; soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Devrim Demirel ve bas Engin Suna, Beethoven'ın görkemli final bölümünü oluşturan vokal yapıyı seslendirdi. Konserin başkemancısı Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçısı Halit Barış Öğüt oldu.

Seneler içinde işitme duyusunu tamamen kaybeden Beethoven, 1824 yılında 9. Senfoni'yi tamamladığında artık hiçbir sesi duyabilecek durumda değildi. Buna rağmen, piyanonun titreşimlerinden aldığı referansla yazdığı bu eser, müziğin insan ruhundan doğup yine insana dönen bir güç olduğunu gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak kabul edilir.

Eserde özgürlük, kardeşlik ve insanlık idealleri işlendiğinden, senfoninin 'Neşeye Övgü' bölümü (Ode to Joy), günümüzde Avrupa Birliği marşı olarak da kabul edilmektedir.

Haber- Kamera: Yusuf DEMİR/ANTALYA, -