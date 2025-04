Bedia Akartürk, 83 Yaşında Estetik Ameliyatı Yaptırdığını Açıkladı

83 yaşındaki Bedia Akartürk : "Halkıma daha güzel görünmek için ameliyat oldum"

"Kadın her zaman kendine bakmalı"

Bedia Akartürk, iki yıl önce operasyon geçirdiği estetik merkezinin 20. yıl etkinliğinde sahneye çıktı

SAMSUN - Türk halk müziğinin efsane isimlerinden 83 yaşındaki Bedia Akartürk, iki yıl önce estetik ameliyat olduğu tıp merkezinin 20. kuruluş yıl dönümünde konser verdi. "Bir kadın kendine her zaman için bakmalıdır" diyen Akartürk, "Yaş gidiyor ve bir şeyler çökecek. Bunun önlemini almak, halkıma daha güzel gözükmek için gayret ettim. Sahnelere devam. Önümüzdeki ay konserimiz var" ifadelerini kullandı.

Samsun'da faaliyet gösteren FBM Tıp Merkezi'nin 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde kutlama programı düzenlendi. Etkinlikte hastane bünyesinde 5, 10, 15 ve 20 yılını dolduran personele hediyeler verildi. Programda konuşan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Bu klinik dünyada tanınacak diyerek bir hayal kurduk ve bu hayal gerçekleşti. Bedia Hanım şu an bizim yanımıza misafir olarak geldi. Bana göre Türkiye'nin bir numarasıdır. Gelmiş geçmiş en büyük sestir. Merkezimizin yıl dönümünde bizleri ziyaret ederek onurlandırdı" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Bedia Akartürk, sevilen türküleriyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlik sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Akartürk, geçirdiği estetik ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdi.

"Benim için mutlaka zor bir ameliyattı. Sabır her şeyin ilacıdır. Hastanede sabrettim, 2 ay yattım. Doktor bey çok başarılı. Şu anda iyiyim. Bir kadın kendine her zaman için bakmalı. Yaş gidiyor ve bir şeyler çökecek. Tabiatın kanunu böyle. Onun önlemini almak, halkıma daha güzel gözükmek için gayret ettim. Tabii ki bir kadın her zaman için güzel olmak ister. Önemli olan mutlu olmak ve ben mutluyum" diye konuştu.

Sanat hayatına aktif şekilde devam ettiğini belirten Akartürk, "Sahnelere devam tabii ki. İzmir Ödemiş'te bir koro kurdum. Önümüzdeki ay konserimiz olacak. Büyük hazırlıklarımız var" açıklamasında bulundu.