Bedensel Engelli Halime Serra'nın Tren Seyahati Gerçekleşti

Bedensel Engelli Halime Serra'nın Tren Seyahati Gerçekleşti
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 9 yaşındaki bedensel engelli Halime Serra Çiftçi, Belediye Başkanı Vahap Gök'ün desteğiyle trenle seyahat etme hayalini gerçekleştirdi. Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu gezi, çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bedensel engelli 9 yaşındaki Halime Serra Çiftçi'nin trenle seyahat hayalini Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök gerçekleştirdi.

Kovancılar'da bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Çiftçi, Engelliler Haftası dolayısıyla merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Gök'e trenle seyahat etme hayali olduğunu söyledi.

Bu hayali gerçekleştirmek isteyen Gök, Çiftçi'nin merkezdeki diğer engelli arkadaşlarıyla trenle yolculuk yapmasını sağladı.

Çiftçi ve beraberindeki arkadaşları trenle seyahat etmenin sevincini yaşadı.

Çocuklar şarkılar söyledi, müzik eşliğinde halay çekti.

Çocukların seyahatine Belediye Başkanı Gök de eşlik etti.

Gök, gazetecilere, Elazığ'ın Palu ilçesinden trenle Muratbağı mevkisindeki istasyona kadar yolculuk yaptıklarını belirtti.

Engellilerin toplumun bir parçası olduğunu ifade eden Gök, "Engellilere yapılan her yatırım insanlığın bir onurudur. Kardeşlerimizle bu haftayı kutladık ve taleplerini yerine getirdik. İnşallah her zaman kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaya Sağır - Güncel
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