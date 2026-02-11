Haberler

Bebek'te trafiği kapatıp aracında dans eden kadın hastaneye yatırıldı

Bebek'te trafiği kapatıp aracında dans eden kadın hastaneye yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bebek'te aracıyla durarak trafiği kapatan Gizem K. adlı kadın, polisin uyarılarına rağmen dans etmeye devam etti. Olay yerine gelen çekici ve itfaiye ekiplerinin ardından kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen kadının hastaneye yatırıldığı belirtildi.

BEBEK'te aracıyla yolda ilerleyen Gizem K. (29), bir anda caddede durarak trafiği kapattı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen gitmeyen ve aracından da inmeyen kadın dans etmeye başladı. Kornaya basıp ruj süren kadın, çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi. Kadın polis tarafından gözaltına alındı ardından da savcılık kararıyla Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatırıldı. Bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen kadının ilaçlarını almadığı zaman bu şekilde davranışlar sergilediği öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek'te meydana geldi. İddiaya göre 31 AB 333 plakalı aracıyla yolda seyreden Gizem K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı. Polis uyarılarına rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün aşağı inmesini istedi. Ancak araçtan inmeyen kadın içeride dans etmeye başladı. Uzun süre kornaya basıp ruj süren kadın olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi.

HASTANEYE YATIRILDI

Kadın sürücü kaçmak istediği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından emniyete götürülen kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı. Kadının ailesinin emniyette verdiği ifadede bipolar bozukluğu olduğu ve ilaçlarını almadığında böyle davranışlar sergilediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Yeni İçişleri Bakanı'nın sokak köpekleri konusunda tavrı net
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller 'acil' koduyla Meclis'e çağırıldı

Meclis'te Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla çağırıldı