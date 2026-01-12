Haberler

Beşiktaş'taki Bebek Oteli'nin kaçak olduğu belirlenen kısımları yıkıldı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Beşiktaş'taki Bebek Otel'in kaçak yapılarında yıkım işlemi gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarla otelin teras katı ve kış bahçesi gibi kaçak bölümler kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince, Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'in kaçak kısımlarında yıkım işlemi yapıldı.

Otelin kaçak yapılarının tespiti ve alınan karar sonrası harekete geçen belediye ekipleri, sabahın ilk saatlerinde buraya geldi.

Çalışmalara başlayan ekipler, otelin teras katı ile kış bahçesi olarak adlandırılan bölümü kaldırdı.

Otelin VIP bölümünün balkonunu kapatan çatı profilleri de yıkıldı.

Yapının ön cephe ve çatı katında yer alan mevzuata aykırı eklentiler de kaldırıldı.

Bebek Otel'de 2 kez arama yapılmıştı

Beşiktaş'taki otel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, jandarma ekiplerince 10 Ocak'ta yeniden aranmıştı.

Daha önce 5 Ocak'ta da arama yapılan otelde jandarma ekiplerinin çalışması bu kez yaklaşık 3 saat sürmüştü.

Arama çalışmalarına hassas burunlu 6 narkotik köpeği de katılmış, toplanan bazı materyaller delil torbalarına konulmuştu.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
Haberler.com
500

