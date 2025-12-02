Bebek Nefes Alamıyordu, Acil Yardım Ekipleri Hayat Kurtardı

TOKAT'ta '1 aylık bebeğin nefes borusuna 'yabancı cisim kaçtı' ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masası'nda görevli personel, anneye ilk yardım talimatları vererek, bebeğin hayatını kurtardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadın, 1 aylık bir bebeğinin nefes borusuna cisim kaçtığını ve nefes almakta zorlandığını söyledi. Merkezde Sağlık Masası'nda görevli sağlık personeli, endişeli olan stres yaşayan anneyi sakinleştirip ilk yardım müdahalesini adım adım anlatmaya başladı. Sağlık personelinin talimatlarına uyan anne, ilk yardım tekniklerini uyguladı. Ekipler olay yerine ulaşana kadar süren telefon rehberliğindeki müdahale sonucunda, yabancı cisim çıkarıldı ve bebek yeniden nefes almaya başladı.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masası'na gelen yabancı cisim aspirasyonu ihbarı üzerine, görevli sağlık personelimiz telefonla bağlantı kurduğu 1 aylık bebeğin annesine adım adım ilk yardım müdahalesini anlatarak, minik yavrunun hayata tutunmasını sağladı. Bu başarılı müdahale, acil durumlarda doğru bilginin ve soğukkanlı yaklaşımın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Annenin sakinliği ve sağlık çalışanımızın profesyonel rehberliği sayesinde bir can kurtarıldı. Tokat 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi olarak, her an herkesin yardımına koşmaya hazırız. Sağlıkta erişim, iletişim ve doğru müdahale hayat kurtarır" denildi.