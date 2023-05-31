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Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba adayı, yaptıklarıyla herkesi şoke etti

Güncel Haberler

Bir baba adayı, dünyaya gelecek çocuğunun cinsiyetini beğenmeyince ortalığı birbirine kattı. Kendinden geçen adam, yaptıklarıyla herkesi şoke etti.

Son dönemde cinsiyet öğrenme partileri çiftler arasında moda oldu. Ancak istedikleri sonucu öğrenemeyen anne ve baba adayları zaman zaman farklı tepkiler verebiliyor.

TEPKİLERİ ŞOKE ETTİ

Bir baba adayı dünyaya gelecek çocuğunun cinsiyetini beğenmeyince partiyi birbirine kattı. Kendinden geçen her yeri dağıtan adamın tepkileri, hem davetlileri hem de izleyenleri şoke etti.

ANNE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Önce masadaki pastayı parçalayan baba, ardından masayı devirdi. Daha sonra duvardaki süsleri parçalayan adam, mavi ve pembe renkli balonları devirdi. Durumu şaşkınlık içinde karşılayan anne adayı, sinirlenerek baba adayının üzerine elindeki içeceği döktü.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Bebek Güncel Haberler

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