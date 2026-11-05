Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bebeğe şiddet iddiasıyla yargılanan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 2021 yılında hastanede tedavi gören bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire, kasten yaralama suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hemşirenin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kahramanmaraş'ta 2021 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Bağrıyanık, savunmasında bebek ve ailesinden, meslektaşlarından özür dileyerek, pişmanlığını dile getirdi ve beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki deliller doğrultusunda hazırladığı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları da sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini, Adli Tıp İkinci Üst Kurulundan gelen raporda bebekte oluşan kırık ile müvekkili arasında illiyet bağı kurulamadığını savundu. Avukat, müvekkilinin tahliyesini ve beraatını talep etti.

Son sözü sorulan Bağrıyanık, bebeğe zarar vermek amacının olmadığını, bunun pişmanlığını ömür boyu yaşayacağını belirterek beraatını istedi.

Kararını açıklayan hakim, sanık Hazel Dırık Bağrıyanık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Olay

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 58 sitede yayınlandı.
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump'ın seçim hezimeti için ilk yorum

Bakan Bayraktar 'Enerjide bağımsız olacağız' deyip duyurdu! İşte 5 maddelik yol haritası

Türkiye'de yeni dönem başlıyor! Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu
Nevşehir'de 1024 üyeli 'radar çevirme' WhatsApp grubuna operasyon! Grubun 3 yöneticisi gözaltında

Radar noktalarını WhatsApp'tan paylaştılar! 3 kişi gözaltında
Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz

Hastaneye girdi, hayatı karardı! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde
Emine Erdoğan’dan Güney Kore paylaşımı: Dostluğun gönüllerde de güçlü bir karşılığı var

Emine Erdoğan'dan Güney Kore paylaşımı! Gençlerle yan yana
Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı