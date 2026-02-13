Haberler

BBP'den "İttifak" Açıklaması: "Bizim Durduğumuz Yer Nettir; Orası da Cumhur İttifakı'dır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, partinin Cumhur İttifakı'ndaki duruşunun net olduğunu ve yeni ittifak arayışlarında bulunmadıklarını açıkladı.

(ANKARA) - BBP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, partinin farklı siyasi partilerle "yeni bir ittifak arayışı içinde olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bizim durduğumuz yer nettir; orası da Cumhur İttifakı'dır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP), bazı medya organlarında yer alan "yeni ittifak" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. BBP Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, partinin durduğu yerin net olduğunu ifade etti.

Yörükçüoğlu, "Bu tür haberleri iyi niyetli görmüyoruz. Bizim durduğumuz yer nettir; orası da Cumhur İttifakı'dır" dedi.

Partinin siyasi duruşunun açık ve değişmez olduğunu vurgulayan Yörükçüoğlu, kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını savundu. Yörükçüoğlu, farklı partilerle ortak liste, Meclis grubu ya da yeni bir ittifak arayışı içinde olunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"Bunun dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle ifade ediyoruz" diyen Yörükçüoğlu, kamuoyuna yalnızca parti yönetiminin resmi açıklamalarını esas alması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Bunun adı zam değil zulüm!
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş