BBP Sivas İl Başkanı Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Güncelleme:
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sivas Valisi ve Belediye Başkanı, Polat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat (72), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde kalp krizi geçiren ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Polat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yayımladığı başsağlığı mesajında, "BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da mesajında, şunları kaydetti:

"BBP Sivas İl Başkanımız, kurucular kurulu üyemiz ve eski Kangal Belediye Başkanımız, kıymetli ağabeyim Ahmet Polat'ı, geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Davasına olan bağlılığı, mücadelesi ve duruşuyla her zaman hayırla yadedilecek kıymetli bir büyüğümüzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Büyük Birlik Partisi camiamıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
