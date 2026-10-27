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BBP Samsun İl Başkanı Şahin, Salıpazarı'nda teşkilat ve belediye ziyaretleri yaptı

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BBP Samsun İl Başkanı Bahadır Şahin, Salıpazarı'nda partisinin ilçe teşkilatını, Muhtarlar Derneği'ni ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca'yı ziyaret etti. Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şahin ve beraberindekilere teşekkür etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Samsun İl Başkanı Bahadır Şahin, Salıpazarı ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını, Muhtarlar Derneğini ve Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'yı ziyaret etti.

İl Başkanı Şahin, Salıpazarı programı kapsamında ilk olarak BBP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Mehmet Candan ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Parti binasında gerçekleştirilen görüşmede teşkilat çalışmaları, üye kayıt işlemleri ve ilçedeki siyasi faaliyetler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Şahin, daha sonra Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Görüşmede muhtarların mahallelerine ilişkin talep ve şikayetlerini dinleyen Şahin, yerel sorunlar hakkında bilgi aldı.

İl Başkanı Şahin, ilçe programının son bölümünde Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında Başkan Karaca'dan bilgi alan Şahin, ilçeye yönelik hizmetler ve yerel yönetim faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Karaca, "Büyük Birlik Partisi Samsun İl Başkanımız Sayın Bahadır Şahin ve İl Başkan Yardımcımız Sayın Muharrem Evci'yi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Gerçekleştirdiğimiz samimi sohbet ve istişarelerde birlik, beraberlik ve teşkilat çalışmalarımız üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve kıymetli sohbetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere BBP Samsun İl Başkan Yardımcısı Muharrem Evci, BBP Salıpazarı İlçe Başkanı Mehmet Candan, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve Kadın Kolları Başkanı Meral Şahinal da katıldı.

Kaynak: AA
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