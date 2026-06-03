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BBP Genel Başkanı Destici'nin ağabeyi vefat etti

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, hastalığı nedeniyle tedavi gören ağabeyi Halil Nural Destici hayatını kaybetti. Cenaze yarın Eskişehir'de toprağa verilecek.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, hastalığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gören ağabeyi Halil Nural Destici vefat etti.

Partiden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin muhterem ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye yüce Allah'tan rahmet, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun."

Açıklamada, Halil Nural Destici'nin cenazesinin, yarın Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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