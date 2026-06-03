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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Ağabeyi Halil Destici Vefat Etti

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici (64) hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde toprağa verilecek.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici hayatını kaybetti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi 64 yaşındaki Halil Nural Destici'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Halil Nural Destici, yarın öğle namazını müteakip Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Parti'den yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin muhterem ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye Yüce Allah'tan rahmet; başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun."

Mustafa Destici'nin saat 11.00'de parti genel merkezinde yapacağı duyurulan basın toplantısı da iptal edildi.

Kaynak: ANKA
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