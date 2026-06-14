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Mustafa Destici'den Hollandalı Siyasetçiye Sert Tepki: "Nazi Artığı Geert Wilders'ı Lanetliyor, Küfrünü Kendisine İade Ediyorum"

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın İslam karşıtı küfürlü paylaşımına sert sözlerle karşılık vererek, 'Nazi artığı' ifadelerini kullandı ve Avrupa'nın İslam düşmanlığını eleştirdi.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'ın küfürlü paylaşımına, "Nazi artığı Geert Wilders'i lanetliyor, küfrünü kendisine aynıyla iade ediyorum" diyerek cevap verdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'ın sosyal medya hesabından yaptığı İslam karşıtı küfürlü paylaşımı alıntılayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"'Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır' (Saff Suresi 8.Ayet). Hollanda'nın eski sapık başbakanı, Avrupa'nın yıllardır dilinden düşürmediği 'özgürlük', 'inanç hürriyeti' ve 'insan hakları' söylemlerinin ne kadar iki yüzlü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir."

"'DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ' ADI ALTINDA İSLAM DÜŞMANLIĞI MEŞRULAŞTIRILMAKTADIR"

Söz konusu Müslümanlar ve Türkler olduğunda nefret söylemlerine, ayrımcılığa ve hakaretlere sessiz kalan Avrupa, kendi değerleri söz konusu olduğunda ise en küçük eleştiriyi dahi suç saymaktadır. İfade özgürlüğü, bir inanca, bir medeniyete ve milyarlarca insanın kutsallarına saldırma özgürlüğü değildir. Avrupa'nın bir kısmında artık 'düşünce özgürlüğü' adı altında İslam düşmanlığı meşrulaştırılmaktadır. Bugün Wilders'in dili sadece şahsının dili değildir; bu dil, yıllardır İslamofobiyi siyasal kazanç kapısı haline getiren çarpık anlayışın ürünüdür. Nazi artığı Geert Wilders'i lanetliyor, küfrünü kendisine aynıyla iade ediyorum."

Kaynak: ANKA
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