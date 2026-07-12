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BBP Genel Başkanı Destici, TDK'nin 94. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Dil Kurumunun 94. kuruluş yıl dönümünde yayımladığı mesajda Türkçenin kültürel bağımsızlığın teminatı olduğunu vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Dil Kurumunun (TDK) 94. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Destici, TDK'nin 94. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajında, milletleri ayakta tutan en güçlü bağlardan birinin ortak dil olduğunu belirtti.

Türkçenin sadece konuşulan bir dil olmadığını, Türk milletinin tarihinin, kültürünün, medeniyetinin ve kimliğinin ortak hafızası olduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Geçmişten geleceğe uzanan en kıymetli miraslarımızdan biri olan Türkçemiz, aynı zamanda kültürel bağımsızlığımızın teminatıdır. Türkçemizi korumak, zenginleştirmek ve onu bilimden sanata, eğitimden teknolojiye hayatın her alanında daha güçlü bir ifade dili haline getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Güçlü bir gelecek, ancak güçlü bir dil bilinciyle inşa edilebilir. Unutulmasın ki dilini kaybeden millet hafızasını, hafızasını kaybeden millet ise istikbalini kaybeder. Bu vesileyle, Türk Dil Kurumumuzun kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, Türkçemize hizmet etmiş ve hizmet etmeyi sürdüren bütün bilim insanlarını, araştırmacıları ve kurum çalışanlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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