BBP lideri Destici'den Srebrenitsa mesajı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 Temmuz 1995'in insanlık tarihine kara bir gün olarak geçtiğini belirtti. Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"11 Temmuz 1995: Bu tarih; insanlığın bittiği yer olan Srebrenitsa'da, BM tarafından güvenli bölge ilan edilen Potoçari kampına sığınan binlerce savunmasız 8.372 Boşnak müslümanın, Hollandalı BM komutanının emriyle Sırp katillerine teslim edilerek hunharca katledildiği, soykırıma uğradığı tarihtir! Boşnak kardeşlerimiz bu iğrenç zulme tam üç yıl boyunca göğüs gerdi. Bilge Lider Aliya'nın '…bize yapılan bu soykırımı unutursak bunu bir daha yaşamaya mecbur kalırız! Size asla intikam peşinde koşun demiyorum ancak yapılanları da asla ama asla unutmayın!.' beyanı adeta bir vasiyettir. Şimdi bize düşen tek şey; yaşananları, bu zulmün zalimlerini ve sessiz kalanları asla unutmamak ve unutturmamaktır."

Sırplar tarafından Avrupa'nın göbeğinde Boşnaklara yapılan soykırım'ın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen, emperyalist güçler bölgede kin ve nefret tohumları ekmeyi hala sürdürüyor. Dün beceremedik; bari bugün 'daha fazla kardeşlik, daha fazla birlik' şiarının gereğini yaparak 'zayıf toplumlar' olmaktan kurtulalım ve üzerimizde oynanan oyunları bozalım. Bu acı gün vesilesiyle, Bosnalı kardeşlerimizin dinmeyen acısını yürekten paylaşıyor, Srebrenitsa'da şehit edilen tüm kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Bağımsız Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı 'Bilge Lider' Aliya İzzetbegoviç'e ve tüm Bosna şehitlerine Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş ve dost Bosna halkına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA