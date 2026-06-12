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BBP'den Yazıcıoğlu suikast davası: İlk günkü kararlılıkla takip

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BBP Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, Muhsin Yazıcıoğlu suikastine ilişkin davanın kararlılıkla takip edildiğini, dosyanın Ankara'ya gönderildiğini ve hakikatin ortaya çıkarılması talebinin güçlü olduğunu açıkladı.

(ANKARA)- BBP Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, suikastine ilişkin yürütülen dava hakkında, "Söz konusu süreç, Büyük Birlik Partimiz tarafından, ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle takip edilmektedir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, suikastine ilişkin yürütülen dava hakkında BBP'nin resmi sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Bağcı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki dava arkadaşlarımızın şehadet sürecine ilişkin Kahramanmaraş'ta yürütülen ana soruşturma dosyasının, bugün basına da yansıdığı üzere verilen yetkisizlik kararı sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, tarafımızca da bilinmektedir."

Öncelikle ifade etmek isteriz ki söz konusu süreç, Büyük Birlik Partimiz tarafından, ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Devam eden adli süreç ve soruşturmanın gizliliği nedeniyle, dosyanın içeriğine ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmamız şu aşamada mümkün değildir. Ancak kamuoyunun ve teşkilatlarımızın şunu bilmesini isteriz ki partimizin hukuk birimleri süreci yakından takip etmekte, dosyaya ilişkin her gelişme gerekli hukuki dikkat ve sorumluluk içerisinde değerlendirilmektedir.

Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarımız Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ile Pilot Kaya İstektepe'nin şehadetine ilişkin hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve kamu vicdanının maddi gerçeklerle aydınlatılması yönündeki talebimiz ilk günkü kadar güçlüdür.

Büyük Birlik Partisi olarak, sürecin yakın takipçisi olduğumuzu, kamuoyunu gerekli görülen aşamalarda bilgilendirmeye devam edeceğimizi bildirir, saygılarımızı sunarız."

Kaynak: ANKA
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