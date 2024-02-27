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BBP Kilis İl Başkanı Abdullah Alpdağ Basın Mensuplarıyla Buluştu

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Büyük Birlik Partisi Kilis İl Başkanı Abdullah Alpdağ, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alpdağ, 16 Şubat'ta il başkanlığına atandığını ve Cumhur İttifakı içerisinde yer aldıklarını belirtti.

Büyük Birlik Partisi Kilis İl Başkanı Abdullah Alpdağ, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda gazeteciler ile buluşan Alpdağ, 16 Şubat'ta Büyük Birlik Partisi Kilis İl Başkanlığına atandığını söyledi.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Alpdağ, Kilis'te Cumhur İttifakı içerisinde yer aldıklarını belirtti. Yeni bir yönetim oluşturduklarını aktaran Alpdağ, il başkanlığına atanmasında büyük emeği olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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