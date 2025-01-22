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BBP Heyeti Suriye'yi Ziyaret Etti

BBP Heyeti Suriye'yi Ziyaret Etti
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Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'den yapılan ilk siyasi ziyaret olarak kaydedildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, 8 Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir sayfa açıldığı, Türkiye'den birçok heyetin Suriye'yi ziyaret ederek son durumu yerinde takip ettiği belirtildi.

BBP'nin, Suriye'ye ziyaret gerçekleştiren ilk siyasi parti olduğu kaydedilen açıklamada, partinin Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin'in başkanlığındaki heyetin, ilk olarak Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Burhan Köroğlu ile görüştüğü bildirildi.

BBP heyetinin, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğunu da ziyaret edip Başkonsolos Muammer Hakan Cengiz ile bir araya geldiği belirtilen açıklamada, heyetin, daha sonra Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki THY Ofisini ziyaret ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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