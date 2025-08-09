BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta Cenaze Törenine Katıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta Cenaze Törenine Katıldı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, hayatını kaybeden Sivas İl Başkanı Ahmet Polat'ın eşinin cenaze törenine katıldı. Fatma Polat'ın cenaze namazı Ay Yıldız Camisi'nde kılındı ve defnedildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas İl Başkanı Ahmet Polat'ın eşinin cenaze törenine katıldı.

Destici, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 67 yaşındaki Fatma Polat'ın cenazesine katılmak üzere Sivas'a geldi.

Polat'ın cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, Polat'ın ailesi ve yakınları ile Vali Yardımcısı İhsan Maskar, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
