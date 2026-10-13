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BBP Genel Başkanı Destici, Yol-İş Genel Başkanı Ağar ile Genel Merkez'de görüştü

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BBP Genel Başkanı Destici, Yol-İş Genel Başkanı Ağar ile Genel Merkez'de görüştü
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ile BBP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama, BBP'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ile görüştü.

Büyük Birlik Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ile BBP Genel Merkezi'nde görüştü.

Kaynak: ANKA
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