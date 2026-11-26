Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. Parti resmi sosyal medya hesabından "Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti" notu ile ziyarete ilişkin görseller paylaşıldı.

Kaynak: ANKA