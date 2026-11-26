BBP Genel Başkanı Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'yi ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin görseller, partinin resmi sosyal medya hesabından 'Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici, TUSAŞ'ı ziyaret etti' notuyla paylaşıldı.
(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. Parti resmi sosyal medya hesabından "Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti" notu ile ziyarete ilişkin görseller paylaşıldı.
Kaynak: ANKA