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Destici, Suriye Vakıflar Bakanı Şükrü'yü ağırladı

Destici, Suriye Vakıflar Bakanı Şükrü'yü ağırladı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye Vakıflar Bakanı Dr. Muhammed Ebu'l-Hayir Şükrü ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, bölgede barış, istikrar ve kardeşliğin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye Vakıflar Bakanı Dr. Muhammed Ebu'l-Hayir Şükrü ve beraberindeki heyetle görüştü.

BBP Genel Başkanı Destici, Suriye Vakıfları Bakanı Dr. Muhammed Ebu'l-Hayir Şükrü ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Büyük Birlik Partisi olarak bölgemizde barış, istikrar ve kardeşliğin güçlenmesini önemsiyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
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