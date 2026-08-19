Destici, Suriye Vakıflar Bakanı Şükrü'yü ağırladı

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye Vakıflar Bakanı Dr. Muhammed Ebu'l-Hayir Şükrü ve beraberindeki heyetle görüştü.

BBP Genel Başkanı Destici, Suriye Vakıfları Bakanı Dr. Muhammed Ebu'l-Hayir Şükrü ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Büyük Birlik Partisi olarak bölgemizde barış, istikrar ve kardeşliğin güçlenmesini önemsiyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA