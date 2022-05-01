BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
AA - Osman Baytürk - Güncel
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BBP Genel Başkanı Destici'nin kabri ziyareti ve kabre çiçek bırakması BBP Genel Başkanı Destici'nin kabrin başında Yasin i Şerif okuması Duaların okunması ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti.
BBP Genel Başkanı Destici'nin kabri ziyareti ve kabre çiçek bırakması
BBP Genel Başkanı Destici'nin kabrin başında Yasin i Şerif okuması
Duaların okunması ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti.
AA / Osman Baytürk - Güncel