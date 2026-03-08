BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Arife günü yarım gün olan tatil, kadınlarımız için tam gün olsun. Kadınlarımız bayram hazırlığı yapacak. Onun için mutlaka bu pozitif ayrımcılığı istiyoruz ve uygulamaya geçene kadar da takipçisi olacağız" dedi.

BBP lideri Destici, partisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleştirdiği iftar programına katıldı. Destici, programa katılan kadınlara gül takdim etti. Burada konuşan Destici, "Yıllardır herkesin önünde duran ama görmezden gelinen gerçeği, açık, kısa ve net bir şekilde dile getiriyoruz. Şayet bir suça engel olamıyorsanız yapmanız gereken ilk iş o suça yönelik cezaları gözden geçirmek olmalıdır. Adli tedbirleri ve cezaları bir an önce artırmalıyız. Ne kadar artıracağız, kadına saldıran, zarar veren, taciz eden, yaralayan, öldüren karşılaşacağı akıbeti hatırlayıp vazgeçecek duruma gelene kadar artıracağız. 3 yaşında, 5 yaşında çocukları kaçırıp tecavüz eden cinsi sapıkları ipte sallandırana kadar artıracağız. Hukuk eğer bir toplumu korumuyorsa bir süre sonra o toplumda suç yerine hukuk tartışılıyor hale gelecektir" dedi.

'CEZALARIMIZ YETERSİZ'

Suçla mücadele konusunda cezaların yetersiz olduğunu ifade eden Destici, "Sadece bizim gündeme taşıdığımız, idam ve tahliyesiz müebbet hapis cezası boş bir hamaset değil, bu gerçeklerin arasında duran bir mecburiyettir. Milletimize karşı, tarihe karşı açık ve dürüst olmak zorundayız. Maalesef suçla mücadele konusunda hala cezalarımız yetersiz. İnsanlarımızı, toplumu, toplumsal barışı, huzurumuzu, umutlarımızı geleceğimizi hedef alan suçlarla ilgili hukuk sistemimizi revize etmek, cezalarımızı artırmak mecburiyetindeyiz. Hepimiz için utanç vesilesi olması gereken kadınları ve çocukları hedef alan cinayetler, çeteler ve terör suçları için idam ve tahliyesiz müebbet cezaları muhakkak ama muhakkak hukuk sistemimize girmelidir" diye konuştu.

'KADIN, İLK ÖĞRETMENDİR'

8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayan Destici, "Kadın anne olma sebebiyle ilk öğretmendir. Çocuğa eğitimli olmayı, iyi insan olmayı, iyi bir Müslüman olmayı, vatansever olmayı, sorumlu olmayı, ahlaklı olmayı ilk önce yönelten kadındır, annedir. Kadınların cahil bırakıldığı bir toplumun ilerlemesi, eğitimli, vatansever, sorumlu, fedakar, ahlaklı olması asla mümkün olmaz. Bir toplumun inanç, ahlak, huzur ve gelişmişlik düzeyleri bu nedenle o toplumda kadına verilen önemle ve değerle doğrudan ilişkilidir" ifadelerini kullandı.

Destici, ailede yuvaya daha çok kadınların vakit ayırdığına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Onun için dedik ki gelin kadınlarımızın hayatını kolaylaştıralım. Şimdi düşünün, ramazan ayındayız. Kadın sahura kalkıyor, sahur hazırlıyor. Sonra ya tekrar uyuyabiliyor ya uyuyamıyor. Gelecek işten saat 17.30'da çıkacak, saat 18.30 ila 19.00'da iftar sofrasını hazırlayacak. Onun için diyoruz ki 1 saat geç gitsin, 1 saat erken çıksın. Önümüz bayram, arife günü yarım gün tatil. Buradan hükümete çağrımızı yapıyoruz. Arife günü yarım gün olan tatil, kadınlarımız için tam gün olsun. Kadınlarımız bayram hazırlığı yapacak. Onun için mutlaka bu pozitif ayrımcılığı istiyoruz ve uygulamaya geçene kadar da takipçisi olacağız."

