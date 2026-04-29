BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu çağda tekniğe, bilime ve teknolojiye hakim gençlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Destici, lise eğitiminin özellikle mesleki, teknik ve teknolojik alanlara yönlendirilmesi gerektiğini, bu dönüşümün hızlı ve kararlı adımlarla hayata geçirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Mustafa Destici, Türkiye'de 1 Mayıs'ın ve işçi haklarının uzun yıllardır marjinal ideolojik grupların istismar sahasına dönüştürüldüğü görüşünü dile getirerek, "İşçi bayramı, işçi bayramı olarak kutlansın, işçiler tarafından kutlansın. Milletimizin iştirak etmeyen her bir ferdi bu bayram kutlamalarına katılsın ama bunlar kardeşlik, birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçsin. İşçilerimizin problemlerinin ve talep ettiği hakların ön plana çıktığı kutlamalar olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya tarafından seyredildiğini hatırlatan Destici, benzer bir durumun Lübnan'ın güneyinde de yaşandığını kaydetti.

İslam ülkelerinin bugün Lübnan'daki saldırılara da seyirci kalmaları halinde yarın sıranın Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer İslam ülkelerine geleceğinden şüphe duyulmaması gerektiğini öne süren Destici, şöyle devam etti:

"Dün gerçekleştirilemeyen birlik, beraberlik, dayanışma ve İsrail'e karşı oluşturulacak güçlü bir ittifak, bugün mutlaka ama mutlaka yerine getirilmelidir. Bunun da öncülüğünü İslam İşbirliği Teşkilatı yapmalıdır. Buraya, Arap olan Müslüman ülkelerin yanı sıra Arap olmayan İslam ülkeleri de dahil edilmelidir. Hatta Müslüman olmayan ve İspanya gibi İsrail'in bu katliamlarına, soykırımına İslam ülkelerinden daha fazla karşı ses çıkaran İspanya ve benzer ülkeler de dahil edilmeli. Çünkü bu terörist ve soykırımcı İsrail durdurulmadığı sürece bölgemizde kan da gözyaşı da işgal de savaş da sona ermeyecektir."

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz, aile kurumumuz bizim olmazsa olmazımızdır. Onun için çocuklarımızı asla dijital platformlara kaptırmayacağız" diyen Destici, bir toplumun aile olmadan sağlıklı şekilde inşa edilemeyeceğini dile getirdi.