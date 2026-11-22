(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Fahreddin Paşa'yı vefatının 78. yılında andı.

BBP Lideri Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'yı hayatının önemli bir bölümünde misafir eden, Ravza-i Mutahhara ve Hücre-i Saadet'in bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi içinde barındıran mübarek şehir Medine-i Münevvere'yi canı pahasına savunan, imanı, sadakati, cesareti ve dirayetiyle tarihe iz bırakan 'Çöl Kaplanı' kahraman Fahreddin Paşa'yı vefatının 78. yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA