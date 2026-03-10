BBP Genel Başkanı Destici: "Abd ve İsrail'in Saldırılarına Baktığımız Zaman İnsani Hiçbir Değer Tanımadığını Görüyoruz"

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin, "ABD ve İsrail'in saldırılarına baktığımız zaman insani hiçbir değer tanımadığını görüyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Makedonya ziyaretinin son gününde Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, Balkanlar'daki Türk varlığı, bölgesel barış ve Türkiye'nin dış politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Destici, Büyük Birlik Partisi olarak her yıl Balkanlara ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yılki programın ramazan vesilesiyle düzenlendiğini ifade etti.

Ziyaret programı kapsamında önce Batı Trakya'da bulunduğunu ardından Makedonya'ya geçtiklerini anlatan Destici, "Bu yıl ramazan vesilesiyle önce Batı Trakya'da, İskeçe'nin Şahin köyünde bulunduk. Dün akşam ise Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geniş katılımlı bir iftar programı gerçekleştirdik. Bu iftarın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'a ve ekibine teşekkür eden Destici, ayrıca Makedonya'daki Türk siyasi partilerine ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkürlerini iletti.

"Soydaşlarımızın içinde bulunduğu durumu değerlendirdik"

Destici, ziyaret kapsamında Makedonya'daki Türk toplumunun durumunu değerlendirdiklerini ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Burada gerçekleştirdiğimiz programlarda, soydaşlarımızın içinde bulunduğu durumu değerlendirdik. Siyasi parti temsilcileriyle, heyetler arası görüşmelerde ve birebir görüşmelerde vatandaşlarımızın düşüncelerini dinledik. Biz de kendi fikir ve değerlendirmelerimizi kendileriyle paylaştık" dedi.

"Geçmişte yaşanan acılar bir daha yaşanmasın"

Destici, Balkanlar'da geçmişte yaşanan acıların tekrar yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Biz istiyoruz ki Balkanlar'da huzur olsun ve geçmişte yaşanan acılar bir daha yaşanmasın. Geçtiğimiz yüzyılda Balkanlar'da çok büyük acılar yaşandı. Özellikle soydaşlarımız katliamlarla, hatta soykırıma varan saldırılarla karşı karşıya kaldı. Milyonlarca insan Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı, yüz binlerce insan hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Bugün ise Makedonya'da farklı toplumların birlikte yaşama kültürünü geliştirdiğine işaret eden Destici, "Bugün Makedonya'da Makedonlar, Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar ve Sırplar demokrasi içerisinde birlikte yaşama kültürünü güçlendirmiş durumda. Biz de buna katkı sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bölge ülkeleriyle ilişkilerini olumlu şekilde geliştirmektedir"

Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle güçlü ilişkiler geliştirdiğini dile getiren Destici, ekonomik, kültürel ve diplomatik bağların güçlenmesinden memnuniyet duyduklarının altını çizdi. Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu bölgede yaşayan soydaşlarını ve dindaşlarını önceleyerek bölge ülkeleriyle ilişkilerini olumlu şekilde geliştirmektedir. Ekonomiden eğitime, sağlıktan kültürel ilişkilere kadar birçok alanda güçlü bağlar kurulmuş durumda" diye konuştu.

"Türkiye'yi de siyasi ve ekonomik açıdan etkiliyor"

Destici, Büyük Birlik Partisi'nin Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını savunduğunu söyledi.

Dünyadaki çatışmalara da değinen Destici, "Bugün dünyaya baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı halen tam anlamıyla sona ermiş değil. Bunun yanında İran ile İsrail arasında yeni bir gerilim ortaya çıktı. Bu tür gelişmeler Türkiye'yi de siyasi ve ekonomik açıdan etkiliyor" dedi.

Türkiye'nin bu süreçte barış çağrısı yapan bir politika izlediğini dikkati çeken Destici, Ankara'nın tarafsızlığını koruduğunu söyledi.

"Bölgemizi ateşe atan İsrail'dir"

Destici, uluslararası güçlerin bölgedeki çatışmalarda rol oynadığını savunarak, "Bölgemizde savaşı kim tetiklemiştir? Terör örgütlerini kim finanse ediyor, kim silahlandırıyor? Türkiye'ye 40 yıldır saldıran terör örgütünü kim eğitti, kim donattı? Bu soruların cevabı açıktır: ABD birinci cevaptır. Bölgemizi ateşe atan kimdir? Bunun cevabı da İsrail'dir. Saldırılarına baktığımız zaman insani hiçbir değer tanımadığını görüyoruz" diye konuştu.

Destici, özellikle sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uluslararası kuruluşların daha aktif olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada güçlü değilseniz haklı olmanızın bir anlamı kalmıyor. Bu nedenle Türkiye güçlü olmak zorundadır. Son yıllarda bu yönde önemli adımlar atılmıştır. Ancak sadece kendi gücümüz yetmez. Komşu ülkelerle ve Balkan coğrafyasıyla iş birliğini artırmamız gerekir."

