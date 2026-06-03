BBP Genel Sekreteri Yelis, basın toplantısı düzenledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Ahmet Yelis, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yaptı.

Yelis, Genel Başkan Mustafa Destici'nin vefat eden ağabeyi Halil Nural Destici'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın, 7 Haziran Pazar günü saat 10.30'da, Ankara ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirten Yelis, "Kurultayımıza teşriflerinizden onur duyarız. Partimizin yapılan son kamuoyu yoklamalarında oy oranı yüzde 3 ila 5 arasında gitmekte. Bu oy oranlarını daha yukarı seviyelere çıkarmak ve partimize olan teveccühü karşılamak kararlılığındayız." dedi.

Kurultayda oluşacak yeni MKYK ve divan kadrolarıyla, Genel Başkan Destici liderliğinde ülkeye daha iyi hizmet edeceklerini, sorunlara daha fazla çözüm üreteceklerini, devletin bekası ve milletin refahı için çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Yelis, kongrenin hayırlı olmasını diledi.