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BBP Başkanı Destici, Antalya Kepez'deki hortumda ölen işçiler için başsağlığı diledi

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Antalya Kepez'deki hortumda hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajında ölen işçilere rahmet, ailelerine sabır, yaralı işçiye acil şifa diledi; hortum ve selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Destici, yayımladığı mesajında, yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçiye de acil şifalar diledi.

Hortum ve selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Destici, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afet ve felaketten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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