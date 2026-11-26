BBDSO, Öğretmenler Günü konserinde Beethoven'ın 9. Senfonisini seslendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi. Şef Alessandro Cedrone yönetimindeki konserde Beethoven'ın 9. Senfonisi seslendirildi; solistler ve orkestra uzun süre alkışlandı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, orkestra şefi Alessandro Cedrone yönetti.
Gecede, solistler Görkem Ezgi Yıldırım, Ezgi Karakaya, Erdem Erdoğan ve Tuncay Kurtoğlu'nun yanı sıra Devlet Çoksesli Korosu sahne aldı.
Konserde Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Gecenin sonunda solistler, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA
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