BBC, Trump Belgeselindeki Montaj İçin Özür Diledi

Güncelleme:
İngiliz kamu yayıncısı BBC, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili belgeselde montaj yapıldığı için özür diledi. Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceklerini bildiren BBC, belgeseli yeniden yayınlamayacaklarını açıkladı.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili geçen yıl yayınlanan belgeselde, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür diledi, ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini bildirdi.

BBC Sözcüsü, Trump'ın hukuk ekibinin, BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açma tehdidinde bulunduğu bir mektup gönderdiğinin gündeme gelmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Sözcü, kurumun avukatlarının, pazar günü alınan mektuba yanıt olarak Başkan Trump'ın hukuk ekibine bir mektup yazdıklarını belirtti.

BBC Sözcüsü, Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeseli hiçbir BBC platformunda yeniden yayınlamayı planlamadıklarını belirtti.

Sözcü, belgeselin düzenlenme şeklinden dolayı içtenlikle üzüntü duyduklarını, ancak iftira davası açılması için bir dayanak olduğu görüşüne kesinlikle katılmadıklarını bildirdi.

Ayrıca Sözcü, BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah'ın Beyaz Saray'a ayrı bir mektup gönderdiğini aktardı.

Sözcü, bu mektupta, Shah'ın, kendisi ve kurumunun programda yer alan 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasının düzenlenmesinden dolayı üzgün olduklarını Trump'a açıkça belirttiğini kaydetti.

Trump'ın farklı konuşmalardaki ifadeleri aynı konuşma gibi montajlanmıştı

BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek bir konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kuruluna sunulan 19 sayfalık bir raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

ABD medyası, Trump'ın avukatlarının BBC'ye 1 milyar dolarlık tazminat davası açma hazırlığında olduğunu bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC'de ABD Başkanı Trump belgeselinde yapılan montaj skandalına ilişkin, "Yanlışların yapıldığı yerde herkesin kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. BBC, hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı, hataları hızlıca düzeltmeli." demişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Haberler.com
title
