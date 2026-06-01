BBC: Uydu görüntüleri, İran'ın misillemelerinin ABD'nin 20 askeri tesisine hasarını gösteriyor

BBC'nin incelediği uydu görüntüleri, İran'ın ABD ve İsrail'e misilleme saldırılarında 20 ABD askeri tesisinin hasar aldığını ortaya koydu. Hasarın milyonlarca dolar olduğu ve bilinenden daha kapsamlı olduğu belirtildi.

ABD'nin bu tesislerde konuşlu hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına, radarlarına, yakıt depolama alanlarına, uçak hangarlarına ve askerler için konaklama yerlerine verilen hasar ise milyonlarca dolar kayba neden oldu.

Görüntüler, misillemelerin ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret ederken, bazı analistler de ABD'nin İran tarafından hedef alınan askeri üslerinin sayısının daha fazla olabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, 12 Mayıs'ta Kongre'ye verdiği ifadede, ABD/İsrail-İran savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
