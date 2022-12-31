BAYRAMPAŞA'DA TERZİ DÜKKANINDA ÜRETİLEN SAHTE İÇKİDEN İÇEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

BAYRAMPAŞA'da terzi Mustafa Yılmaz dükkanında ürettiği sahte içkiyi arkadaşları ve ağabeyiyle birlikte içti. Metruk bir binada kurdukları yemek masasında 6 kişinin içtiği sahte içkiden Mustafa Yılmaz, ağabeyi Kasım Yılmaz ve arkadaşları Tuncer Alağan hayatını kaybederken, Bülent A. ve Sezgin Y.'nin de kör olduğu öğrenildi. Mehmet Emin T.'nin ise bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra iyileşerek taburcu olduğu öğrenildi.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde terzilik yapan Mustafa Yılmaz aynı zamanda dükkanında sahte içki üreterek satıyordu. Mustafa Yılmaz ve beraberindeki 5 kişi 22 Ekim Cumartesi günü Gaziosmapaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan metruk binaya gitti. Burada yemek masasında oturup sohbet eden 6 kişi Terzi'nin ürettiği sahte içkiden içtikten sonra evlerine gitti. Bir süre sonra 2 kardeş ve arkadaşları fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yılmaz, Kasım Yılmaz ve Tuncer Alağan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise sahte içkiden içtiği tespit ettiği, Bülent A., Sezgin Y. ve Mehmet Emin T. ile görüştü. Arkadaşlarının hayatını kaybettiğini öğrenen Bülent A., Sezgin Y. ve Mehmet Emin T. hastaneye gitti. Bir süre sonra ise Bülent A. ve Sezgin Y.'nin görme yetilerini kaybetti. Mehmet Emin T. ise yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Mustafa Yılmaz' a ait terzi dükkanında arama yapan polis ekipleri içeride çok sayıda satışa hazır halde plastik şişe ve cam şişe içerisinde sahte içki ele geçirdi.

"KAÇAK ALKOLDEN BAHSEDİYORLAR"

Esnafı Şener Baş, "Bizim de duyduğumuz terzi rahmetli olmuş. Kardeşi rahmetli olmuş. Kaçak içkiden bahsediyorlar. Birkaç kişinin rahmetli olduğu, bir iki kişinin kör olduğunu duyduk ama tam olarak nedir bilmiyoruz. Söylenenler bunlar. Kaçak içkiden olduğunu söylüyorlar ama üretim yeri terzinin olduğu yer mi başka yer mi bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel