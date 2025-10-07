Bayrampaşa'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Cevatpaşa Mahallesi'nde seyircisi halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, sürücünün güvenli bölgeye çekmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Cevatpaşa Mahallesi'nde seyreden hafif ticari araçta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden sürücü, güvenli bölgeye çektiği aracından indi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel