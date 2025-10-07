Haberler

Bayrampaşa'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Cevatpaşa Mahallesi'nde seyircisi halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, sürücünün güvenli bölgeye çekmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bayrampaşa'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cevatpaşa Mahallesi'nde seyreden hafif ticari araçta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, güvenli bölgeye çektiği aracından indi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
