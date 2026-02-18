Haberler

Bayrampaşa'da ramazan ayı etkinliklerle karşılandı

Güncelleme:
Bayrampaşa'da mahalle sakinleri, teravih namazının ardından ramazanı karşılamak için bir araya geldi. Yeşilçimen Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı ve ramazan ayının önemi vurgulandı.

Muratpaşa Mahallesi'ndeki Yeşilçimen Camisi'nde teravih namazının kılınmasının ardından gerçekleştirilen etkinlikte mahalle sakinleri bir araya geldi.

Cami önünde buluşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla ilahiler ve mehter takımı eşliğinde mahallede yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sırasında zaman zaman tekbir getirilirken, grup daha sonra yeniden cami önünde buluştu.

Burada konuşan Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, ramazanın Müslümanlar için iyilik, arınma ve kurtuluş ayı olduğunu söyledi.

Ramazan ayının, 1000 aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni barındırdığını belirten Çiftçi, "Ramazan Kur'an ayıdır. Bu ayın hakkını verelim. İbadetle, birbirimize, komşulara ve fakire iyilikle, sadaka ve zekatla yardımcı olalım. Bu ayın hakkını teslim edelim. Şükürle, niyazla, namazla mukabelede bulunalım." diye konuştu.

Çiftçi, programı iki yıldır aynı camide gerçekleştirdiklerini aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Layık da etkinliğin belediyenin uhdesinde ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın'ın önderliğinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, ramazanın mübarek olmasını diledi.

İlçe Müftüsü Recep Eren'in dua etmesiyle sona eren etkinlikte, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA " / " + Halis Akyıldız -
