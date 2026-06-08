Bayrampaşa'da otomobilinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 1 zanlı tutuklandı
İstanbul Bayrampaşa'da otomobilinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda araçta 20 kilo 520 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe'de, bir otomobilde uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda otomobilin sürücüsü H.A. (28) gözaltına alındı.
Araçta toplam 20 kilo 520 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci