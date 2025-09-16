Bayrampaşa'da Metrobüste Yangın Çıktı
Bayrampaşa Maltepe Metrobüs Durağı'nda bir Metrobüste yangın çıktı. Yangına önce yangın tüpleri ile müdahale edilirken, D-100 Karayolu'nda yoğun dumanın ardından trafik oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel