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Bayrampaşa'da Market Çalışanına Darp: Şüpheli Gözaltında

Bayrampaşa'da Market Çalışanına Darp: Şüpheli Gözaltında
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İstanbul Bayrampaşa'da, market çalışanı bir kadının darbedilmesi olayında şüpheli E.T. gözaltına alındı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra gerçekleştirilen incelemelerde, kadının tacize uğradığı da tespit edildi. Şüpheli, yarın adli makamlara sevk edilecek.

Bayrampaşa'da market çalışanı kadını darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta Muratpaşa Mahallesi'nde bir market çalışanının şüpheli bir kişi tarafından darbedildiği görüntülerin, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler yaptıkları incelemede, market çalışanı B.Ü'nün bir kişi tarafından darbedildiğini ve tacize uğradığını tespit etti.

Kimliği tespit edilen zanlı E.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin yarın "kasten yaralama" ve "taciz" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan market çalışanı kadının darbedildiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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