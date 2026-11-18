BAYRAMPAŞA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında O-3 Otoyolu Sağmalcılar mevkiinde hal yönünde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 MPG 737 plakalı otomobil ile 45 ADT 622 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, O-3 Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı