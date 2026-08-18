Bayrampaşa'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Sağlık Görevlisi Yaralandı

BAYRAMPAŞA'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan 34 BH 5532 plakalı 112 Acil Sağlık ambulansı, sokaktan çıkan 34 KAU 502 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çıktı. Kazayı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Bu sırada kazaya karışan ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulans ile hastaneye götürüldü. Ayrıca meslektaşlarının kaza haberini alan çok sayıda sağlık görevlisinin olay yerine geldiği görüldü. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için olay yerinde önlem aldı. Kazaya karışan ambulans ile otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

'İLK MÜDAHALEYİ BEN YAPMAK ZORUNDA KALDIM'

Kazaya tanık olan mahalle sakini Murat Şahin, "Ambulans aşağıdan sokağın başından hastayı aldı. Hızlı bir şekilde ana caddeye ulaşmaya çalışıyordu. O sırada ara sokaktan çıkan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağlıkçılar yola döküldü. İlk müdahaleyi ben yapmak zorunda kaldım. Sağlıkçılarımızın durumu inşallah iyidir. Sırtında ve ayağında sıkıntılar vardı. Sedyeye bindirdik gönderdik" dedi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı